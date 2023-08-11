Depremin vurduğu Hatay'da binlerce kişiye mezar olan binaların yerini enkazların kaldırılmasıyla boş araziler aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği asrın felaketinde, Antakya ilçesinde binlerce bina hasar gördü. Ekipler, afetin üzerinden 6 ayı aşkın sürenin geçmesine rağmen hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkazların kalktığı kent merkezinde binaların yerini boş araziler aldı. Bölge halkının tanıyamaz hale geldiği kent merkezi, görünümüyle Hataylıları üzdü.

Binlerce kişiye mezar olan binaların yerini boş araziler aldı

HATAY Depremin vurduğu Hatay'da binlerce kişiye mezar olan binaların yerini enkazların kaldırılmasıyla boş araziler aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Binlerce insanın hayatını kaybettiği asrın felaketinde, Antakya ilçesinde binlerce bina hasar gördü. Ekipler, afetin üzerinden 6 ayı aşkın sürenin geçmesine rağmen hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkazların kalktığı kent merkezinde binaların yerini boş araziler aldı. Bölge halkının tanıyamaz hale geldiği kent merkezi, görünümüyle Hataylıları üzdü.

"Deprem nedeniyle Antakya tamamen yıkılmış durumda"

Deprem nedeniyle Antakya'nın tamamen yıkıldığına değinen vatandaşlardan Yusuf Tümer, "Doğma büyüme Antakyalıyım. Deprem nedeniyle Antakya tamamen yıkılmış durumda. Gördüğünüz yerler hep bina ve iş yeriydi. Karşı tarafta hep binaydı, binlerce kişiye mezar oldular. Rabbim hayırlısını versin. Enkaz kaldırılıyor ama tanınacak bir yer kalmadı" dedi.

"Binlerce bina ve iş yeri vardı bu bölgede"

Kentin işlek caddelerinin boş araziye dönüştüğüne dikkat çeken Nezih Mansuroğlu, "Burası bankalar caddesiydi. Binlerce bina ve iş yeri vardı bu bölgede. Ne ararsanız vardı burada. Şimdi de burası bomboş. Bizimde iş yerimiz vardı burada, üzülüyoruz. Herkes boşta kaldı. Bu bölgede çok ölen oldu" şeklinde konuştu.