Binlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası böyle görüntülendi

4 bin kişi iftar sofralarında buluştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Yaklaşık 4 bin kişinin beraber iftar yaptığı sofralar havadan görüntülendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 'Gönül Sofraları' adıyla geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya gelen binlerce vatandaş birlikte oruçlarını açmaya devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesinin bu seferki konuğu kentin Hürriyet Mahallesiydi. Mahallede kurulan uzun sofralarda yaklaşık 4 bin vatandaş aynı sofrada buluşarak, iftar ezanıyla hep birlikte oruçlarını açtı. Belediyenin her akşam bir mahallede düzenlediği iftar sofralarına konuk olan vatandaşlar, Ramazan ayı maneviyatının coşkusunu derin bir şekilde yaşıyor. Mahallede kurulan uzun iftar sofraları drone ile havadan görüntülendi.

Mahallede düzenlenen iftar sofralarına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sofraları gezerek vatandaşların Ramazan Ayını mübarek etti.