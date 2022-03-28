Binlerce Kişi Ukrayna'da Barış İçin Koştu
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Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce kişi Ukrayna'da barış için koştu.
Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce kişi Ukrayna'da barış için koştu. Bu yılki koşu 'Varşova Barış Yarı Maratonu' adı altında gerçekleşti. Maraton, Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalanlara adandı. 7 binden fazla kişinin maratonda koştuğu belirtildi.Maratona katılanlardan bazıları Ukraynalı çocuklar için bağış toplamak amacıyla koştu
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