Konya'da binlerce vatandaş, Kurban Bayramı sabahında Mevlana Meydanı'nı doldurarak bayram namazı kıldı. Meydanı dolduran binlerce kişi, verilen vaazı dinledikten sonra saf tutarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından hep birlikte dua edildi. Vatandaşlardan bazıları da namazın ardından mezarlık ziyaretinde bulundu.

Binlerce kişi bayram namazında Mevlana Meydanı'nı doldurdu

KONYA - Konya'da binlerce vatandaş, Kurban Bayramı sabahında Mevlana Meydanı'nı doldurarak bayram namazı kıldı.

Bayramı namazı kılmak için Mevlana Meydanı'nda bulunan Sultan Selim Camii'ne gelen cemaat camiye sığmadı, meydanı doldurdu. Meydanı dolduran binlerce kişi, verilen vaazı dinledikten sonra saf tutarak bayram namazını kıldı. Namazın ardından hep birlikte dua edildi. Vatandaşlardan bazıları da namazın ardından mezarlık ziyaretinde bulundu.

Bayram namazını meydanda kılan Rahim Dinçkay, "Tüm Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah'ım dinden, imandan, İslamdan ayırmasın. Bayram namazımızı kıldıktan sonra mezarlığa ziyarete geldik. Bu bizim çocukluğumuzdan gelen bir görenek. Her bayramda namazımızı kıldıktan sonra mezarlık ziyaretimizi yaparız. Daha sonra da evimize giderek bayramımızı yaparız" dedi.

Mezarlığa yakınlarını ziyarete gelen İbrahim Kılınçaslan, "Namazı kılıp mezarlığa geldikten sonra bir rahatlama oluyor insanda. Vefat edenleri ziyaret ettik. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş kurbanımızı kesmeye, Allah nice bayramlar eylesin" diye konuştu.