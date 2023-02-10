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Binlerce gönüllü, yardım için seferber oldu

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Videohaber: Özgür ZerenKahramanmaraş merkezli depremden sonra bütün Türkiye, yardım için adeta seferberlik başlattı.

Videohaber: Özgür Zeren

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bütün Türkiye, yardım için adeta seferberlik başlattı. Başkent Ankara'da toplanan yardımlar tasnif edilerek bölgeye gönderiliyor. Ancak gelen yardımların tasnifi, kutulanması da yoğun bir emek gerektiriyor. Bu yüzden yüzlerce gönüllü, dönüşümlü olarak çalışıyor.

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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

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