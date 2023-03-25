Binlerce Filistinli Kudüs'te Ramazan Fenerinin Yakılmasını Kutladı
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Binlerce Filistinli Perşembe günü Ramazan ayını simgeleyen dev fenerin yakılmasına tanıklık etmek için Eski Kudüs'te toplandı.
Binlerce Filistinli Perşembe günü Ramazan ayını simgeleyen dev fenerin yakılmasına tanıklık etmek için Eski Kudüs'te toplandı.
Fenerin yakılması, her yıl Ramazan başlangıcında Kudüs'te düzenlenen bir etkinlik.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel