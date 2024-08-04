Binlerce Erzurumlu Gazze için yürüdü

ERZURUM - Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce Erzurumlu destek verdi.

Katili Konuşturup mazlumları susturan ABD ikiyüzlülüğünü, ABD kongresinde soykırımı alkışlama rezaletini, Ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı tahdit etme cüret ve hadsizliğini, Dünya devletlerinin soykırıma sessizliğini proteste etmek, Gazze'nin sesi olmak sloganıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Saraybosna caddesinde toplanan Erzurumlular Çaykara Caddesi üzerinden İstasyon meydanına kadar yürüdü. Burada Kuran-ı kerim tilaveti ve sivil toplum platformu adına yapılan konuşmaların ardından İl müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından dua edildi.