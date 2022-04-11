AMASYA (İHA) - - Binlerce arının arasında korkusuzca dolaşıyor

Korkusuz arıcı: "Rakibim yok, meydan okuyabilirim"

AMASYA - Amasya'da koruyucu kıyafetleri olmadan yarı çıplak halde arı kovanlarının arasında korkusuzca dolaşan 26 yaşındaki Serhat Sargın'ı görenler şaşırıyor.

4 yıldır arıcılık yapan Sargın ve iki arkadaşı binlerce arının uçuştuğu kovanların arasında günlük kıyafetleriyle sokakta gezinti yapar gibi dolaşıp işlerini yapıyorlar. Yetiştirdikleri arıların uysal bir tür olduğunu belirten Ordulu Serhat Sargın, "Yarı çıplak şekilde arıların içinde çalışanı çok görmedim. Rakibim yok. Meydan okuyabilirim. Her arının arasına bu şekilde girebilirim. Irkı sert arıların arasında bulunduğum da oldu" dedi.

Arı sokmasından korkmadığını ve bu duruma alıştığını anlatan Sargın ağzına alıp bir süre sonra çıkardığı arıyla olan görüntüleri için "O arı erkek arıydı. Arıcılar bilir. İğnesi olmadığı için sokamaz. Ama bu tarz şeyleri herkes denemesin" diye konuştu.

Arıların arasında dolaşırken korkmadıklarına değinen arıcı Çağlar Korkmaz da, "Sürekli arının içinde olduğumuz için sokakta gezmekten farkı yok. Tabii ki arı sokuyor, acı veriyor. Ama alıştık" şeklinde konuştu.

Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın "Dünyadan arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmış demektir" sözleriyle arıların önemini hatırlatan Korkmaz, "Doğa güzel. İnşallah bereketli bir sezon olur da balımızı üretip satabiliriz" ifadelerini kullandı.