Bingül'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bingül'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bingül'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel