Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 712 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de kar ve tipi nedeniyle 712 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 100 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 30, ilçelerden Adaklı'da 5, Kiğı'da 5, Genç'te 40, Karlıova'da 5, Solhan'da 6, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 5 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmaların sürdüğünü belirten Usta, "Köy yollarımızdaki ulaşım durumumuz devam eden kar yağışına göre değişebilecektir. Alanda aralıksız çalışan İl Özel İdaresi çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Elazığ

Elazığ'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 131, ilçelerden Karakoçan'da 88, Kovancılar'da 76 ve Keban'da 16 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 311 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Siirt

Siirt'te de kar nedeniyle 51 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Eruh'ta 14, Pervari'de 11, Kurtalan'da 11, Şirvan'da 8 ve Baykan'da 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta ise 3 gündür yağan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kent merkezinde 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 35 santimetreyi aştı.

Kar ve tipi nedeniyle Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 2 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Batman

Batman'da da 203 yerleşimin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gercüş'te 1, Kozluk'ta 105, Sason'da 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışıyor.

Mardin

Mardin'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte kar nedeniyle 40 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.