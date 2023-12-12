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Bingöl Valisi Vatandaşları Dolandırıcılara Karşı Uyardı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Usta, son günlerde artan telefon, sosyal medya ve internet dolandırıcılığına dikkat çekerek, vatandaşları güvenlik birimlerine bilgilendirmeleri konusunda uyardı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, vatandaşları, dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyardı.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde telefon, sosyal medya ve internet dolandırıcılığının artış gösterdiğini belirtti.

Bu tür girişimlere maruz kalan vatandaşların güvenlik birimlerini bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Sevgili Bingöllüler; hiç kimse 50 bin lira değerindeki malı size 10 bin liraya vermez. Hiç kimse kefil ve ipotek olmadan size 'kredi', 'hediye' adı altında para, gayrimenkul hibe etmez. Hiçbir asker, polis sizi telefonla arayıp, 'Hakkınızda soruşturma var, şu adrese altınlarını, paranı getir, seni kurtaracağız.' demez. Birikimlerinizi, alın teri kazancınızı bu sahtekarlara, dolandırıcılara teslim etmeyin. Bu şekilde sizi arayanlara, 'Şu an müsait değilim, telefonunuzu bana verin, size döneceğim.' deyin bakalım ne olacak? Buhar olduklarını göreceksiniz."

Kaynak: AA / Güncel

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