Bingöl Valisi Cahit Çelik, görevine başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle Bingöl'e atanan Vali Cahit Çelik, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde Valiliği görevinden Bingöl'e atanan Vali Cahit Çelik, kente gelerek görevine başladı. Valilik binası önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Çelik, polis mangasını selamlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Daha önce de Genç ilçesinde kaymakamlık yaptığını belirten Vali Çelik, "Anadolu'nun doğusunda yolların kesişim noktasında bulunan, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Bingöl'de hizmet edeceğim için son derece mutlu ve onurluyum. Bu imkanı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Görev sürem içerisinde en iyi şekilde hizmet etmek, temel ilkem olacaktır. Mesai kavramı olmaksızın devlet-millet kucaklaşmasını sağlayacağız. Sorunları toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, onlarla müşavere ederek çözme gayreti içerisinde olacağız. Bugüne kadar yürüttüğüm çalışmalarda ortak akıl, yönetişim kültürü ve uzmanlaşmayı önceledim. Yatırım ve hizmetlerin hızlı ulaştırılması için ilin bütün bileşenleriyle uyum içerisinde çalışacağız. Adalet, hukukun üstünlüğü, insan odaklı yönetim ve şeffaflık temel ilkelerimiz olacaktır. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinin hayata geçirilmesinde önemli katkıları bulunan Sayın Cevdet Yılmaz Beyefendi'nin Bingöl'ümüze olan yakın ilgisi ve destekleri, ilimiz adına son derece kıymetlidir. Başta aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere; öksüz, yetim, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her zaman öncelik verecek, kendilerine azami özen göstereceğiz. Farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla, kardeşlik iklimini güçlendiren bir yönetim tarzını benimseyeceğiz" diye konuştu.