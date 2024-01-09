Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Usta, mesajında, basın mensuplarının toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına son derece önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.

Basın emekçilerinin zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıklarla enerjilerini vatandaşın doğru haber alması için harcadığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Basın milletimizin vicdanı ve sesidir. Çünkü vatandaşın duygu ve düşüncesi, merakı, soruları, endişesi, sevinci ve coşkusu basın aracılığıyla kamusal alanda paylaşılır. Gazetecilik bilgi, birikim, araştırma, titizlik, hassasiyet işidir. Medya, farklı seslerin ifade imkanı bulduğu, çoğulculuğun düşünce ve kültür birikimine katkıda bulunduğu, tartışmaların medeni şekilde yürütüldüğü bir imkandır. Halkı ve kamuoyunu aydınlatma gibi ayrıcalıklı ve hassas bir görevi icra eden basın mensupları da yaptıkları haberlerde özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, objektif, ilkeli yayıncılık anlayışı içerisinde olmalı, vatandaşın anayasal hakkı olan zamanında, doğru ve eksizsiz bilgi almayı sağlamalıdırlar."

Usta, "Olaylara tarafsız bir şekilde bakabilen, hakikati her türlü ilişkinin üstünde ve biricik görebilen, bilgi ve belgeye dayanmadan yargıda bulunmayan, sadece ve sadece gerçek haberin peşinde olan basın mensuplarımızın toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesindeki fonksiyonlarını bir kez daha vurgulamak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek hayatı diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.