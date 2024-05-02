Bingöl Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Bingöl'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bingöl Üniversitesi Erdemli Gençlik Kulübü, Yaşayan Diller Topluluğu ve İlahiyat Öğrencileri Topluluğu tarafından "Gazze için pedal çeviriyoruz" sloganıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Gazzelilere destek vermek amacıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulları binası önünde toplanan öğrenciler, merkezi kafeteryanın önünde kurulan Gazze'ye destek çadırına kadar pedal çevirdi.

Yabancı öğrencilerin de destek verdiği etkinlikte, Türkçe ve İngilizce basın açıklaması yapıldı.

Bingöl Üniversitesi Erdemli Gençlik Kulübü Başkanı Muhammed Şimşek, açıklamada, İsrail'in sivil, çocuk ve kadınları hedef alarak insanlık tarihinin en cani katliamlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD başta olmak üzere dünyanın önde gelen üniversitelerinde Filistin'e destek verildiği, İsrail'in de protesto edildiği eylemler yapıldığını kaydeden Şimşek, "Birçok akademisyen ve öğrenci, bu davaya destek olmuştur. Tüm tedbir ve baskılara rağmen, onurlu gençlerin ve akademisyenlerin isyanları kontrol altına alınamamaktadır. Binlerce öğrenci ve akademisyenin tutuklanması sonucu değiştirmemiştir. Buradan bu onurlu akademisyenleri ve öğrencilerini selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngilizce basın açıklamasını da Mısırlı öğrenci Abdulaziz Goma okudu.

Açıklamaların ardından Gazze halkı için dua edildi.