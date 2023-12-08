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Bingöl Üniversitesi'nde 'Çanakkale Ruhu' konulu konferans düzenlendi

8 Aralık 2023 17:49 Son Güncelleme: 17:51 Abone Ol

Bingöl Üniversitesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sen Yeter ki Umut Ol' projesi kapsamında, Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde 'Çanakkale Ruhu' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa birçok yetkili, akademisyen ve öğrenci katıldı.