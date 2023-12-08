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Bingöl Üniversitesi'nde 'Çanakkale Ruhu' konulu konferans düzenlendi

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Bingöl Üniversitesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sen Yeter ki Umut Ol' projesi kapsamında, Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde 'Çanakkale Ruhu' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa birçok yetkili, akademisyen ve öğrenci katıldı.

BİNGÖL'de, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, ' Çanakkale Ruhu' konulu konferans verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sen Yeter ki Umut Ol' projesi, Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Bingöl Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik ' Çanakkale Ruhu' konulu konferans verildi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Okutmanı Ahmet Nedim Kilci'nin Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi'nde verdiği konferansa Vali Yardımcısı Engin Tok, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Okutman Kilci, Çanakkale savaşında bilinmeyenleri anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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