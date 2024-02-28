Üye Girişi
Haberler

Bingöl Üniversitesi'nde 2. Hesarek Kar Festivali düzenlendi

Güncelleme:

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Hesarek Kar Festivali'nde öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi. Festivalde yemek ve karlı petekli bal yeme yarışması ile kayak yarışı yapıldı. Dereceye giren öğrencilere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Bingöl Üniversitesince düzenlenen "2. Hesarek Kar Festivali"nde öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivalde, yemek ve karlı petekli bal yeme yarışması ile kayak yarışı yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları protokol üyelerince verildi.

Festivale katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, öğrencilerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

İlk defa karlı petekli bal yeme yarışması izlediğini ifade eden Usta, " Bingöl'ümüzün tanınması gereken ve tanıtılması gereken birçok yeri var. Hesarek de bunlardan biri. İlin tanıtımına ve eğitimine katkılarından dolayı Rektör hocamızın şahsında programda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu ülkenin geleceği. Öğrencilerimizin güzel zaman geçirmelerini diliyoruz. Kültürel faaliyetlerimizin yanında böyle sosyal faaliyetleri de zaman zaman yapmamız gerekiyor."

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, üniversitenin sosyal ve kültürel her faaliyetine ellerinden geldiği kadar katkı ve katılım sağladıklarını belirtti.

Festivalde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı sucuk-ekmek, köfte, ayran ve aşure katılımcılara ikram edildi.

Festivale, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Bingöl Üniversitesinde Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, kurum müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 28 Şubat Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 28-29 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 28 Şubat 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28-29 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! DEM Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 149. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title