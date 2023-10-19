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Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Kartal Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Kartal Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Karlıova ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Kartal Tepesi'nde, akşam saatlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Bölge beyaza bürünürken, yağış cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karlıova Güncel Haberler

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