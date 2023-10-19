BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Kartal Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Kartal Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Karlıova ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Kartal Tepesi'nde, akşam saatlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Bölge beyaza bürünürken, yağış cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.