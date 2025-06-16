Bingöl'ün Yayla Köyü'nde Çıkan Yangın 2 Saatte Söndürüldü

Bingöl'ün Yayla Köyü'nde Çıkan Yangın 2 Saatte Söndürüldü
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyü kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için araştırma başlatıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yayla köyü kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yayla köyü kırsalında, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Genç Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 2 itfaiye aracı, 5 orman yangın söndürme aracı ve 15 personel katıldı. Çevredekilerin de yardımıyla yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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