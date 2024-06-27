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Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, 2 ağacı devirdi. Rüzgarın etkisiyle bir vatandaşın diktiği kiraz ağacı da devrildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar sonucu 2 ağaç devrildi. Yeni Mahalle Bazmana mevkisinde ikamet eden Fahrettin Kırım, rüzgarda 44 önce diktiği kiraz ağacının devrilmesinin üzüntüsünü yaşadı.

Kırım, "Allah beterinden korusun. Buna da şükür, ağaç herhangi birinin üzerine düşmedi. Kiraz ağacımız çok güzel verim veriyordu." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Solhan Bingöl Kiraz Çevre Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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