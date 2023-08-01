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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Özlüce Barajı mevkiinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre bugün Bingöl'ün Kiğı ilçesine Özlüce Barajı mevkiinde saat 11.47 sıralarında yerin 7,53 kilometre derinliğinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Deprem Kiğı Güncel Haberler

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