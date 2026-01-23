Haberler

Karlıova'da kar yağışı etkili oldu, köy yolları ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Karlıova ilçesinde yaklaşık 4 haftadır süren yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aşıyor ve vatandaşlar yürümekte zorlanıyor. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaklaşık 4 haftadır aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı ilçede köy yolları ulaşıma kapandı.

Karlıova'da bir gün ara veren kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren yeniden etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde kar birikintileri ulaşımı zorlaştırdı. Yolu kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
