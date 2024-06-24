Üye Girişi
Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

M.A. idaresindeki 12 T 0574 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı.

M.A. idaresindeki 12 T 0574 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Karlıova Bingöl Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title