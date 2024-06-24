Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı
M.A. idaresindeki 12 T 0574 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksinin çarptığı 2 yaya yaralandı.
M.A. idaresindeki 12 T 0574 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Murat D. ve Faruk G'ye çarptı. Kazada 2 yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ticari taksinin sürücüsü gözaltına alındı.