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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan olmadı. Kazada sadece samanlar başka bir araca nakledildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Kanireş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilmeyen saman yüklü kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, kamyon sürücüsü yara almadan kurtulurken samanlar ise başka bir araca nakledildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karlıova Bingöl Güncel Haberler

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