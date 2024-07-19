Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 6 küçükbaş hayvan öldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 6 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Kasap Kemal Sonay, sahipsiz köpeklerin artmasıyla ilgili yetkililerden çözüm talep etti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 6 küçükbaş hayvan öldü.
Sahipsiz köpekler ilçedeki mezbahanenin bahçesine girdi.
Köpeklerin saldırısında 6 küçükbaş hayvan can verdi.
Kasap Kemal Sonay, gazetecilere, ilçede sahipsiz köpeklerin sayısının arttığını belirterek, "Köpekler insanlara ve hayvanlara zarar veriyor. Bugün bir hayvan, yarın bir çocuk olabilir. Yetkililerin sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.