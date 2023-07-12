Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.