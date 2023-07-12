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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 AJL 490 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde Rana Ceylan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve otomobil sürücüsü tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova Bingöl Güncel Haberler

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