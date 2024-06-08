Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil devrildi, sürücü yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde S.V'nin (60) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.V'nin (60) kullandığı 06 AH 9175 plakalı otomobil Kıraçtepe köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.