Karlıova'da 25 köy yolu kardan kapandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dört gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, hastaların olduğu köylerin yollarını açmaya öncelik veriyor.
Karlıova ilçesinde, 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçede 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri hastaların olduğu köylerin yolunun açılmasına öncelik verirken, diğer yolların da açılması için çalışmalar sürüyor. Karayolları ekipleri ise Bingöl-Erzurum kara yolunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel