Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar, Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Bingöl-Karlıova kara yolunda buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı, sürücülere jandarma ekipleri tarafından yardım edildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bingöl-Karlıova kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Hacılar köyü mevkisinde bazı tırlar, buzlanma nedeniyle yolda kaldı.
Yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti.
Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.