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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 35 TL 660 plakalı hafif ticari araç, Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde 23 ABA 264 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 35 TL 660 plakalı hafif ticari araç, Karlıova- Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde 23 ABA 264 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Karlıova Erzurum Tragger Bingöl Güncel Haberler

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