Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 35 TL 660 plakalı hafif ticari araç, Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde 23 ABA 264 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.