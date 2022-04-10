Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eriyen kar nedeniyle su baskınları meydana geldi - Haberler

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eriyen kar nedeniyle su baskınları meydana geldi

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eriyen kar nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eriyen kar su baskınlarına neden oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eriyen kar su baskınlarına neden oldu.

Karın erimesi sonucu ilçe merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Turgut Özal Mahallesi'nde bazı yollar, eriyen kar nedeniyle suyla kaplandı.

Belediye ekiplerince su birikintilerinin tahliyesi için çalışma yapıldı.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, su, Güncel, Haberler

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