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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçedeki eğitim kurumlarında 15 Mart Salı ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

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