Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Karlıova olarak belirlendi ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.