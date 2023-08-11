Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Karlıova olarak belirlendi ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 04.55'te Merkezi Karlıova olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" denildi. - BİNGÖL