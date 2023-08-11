Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün saat 04.55'te 7.43 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem hakkında bilgi verdi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, bugün saat 04.55'de, 7.43 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Afad ; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, bugün saat 04.55'de, 7.43 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.1 olarak duyurduğu depremin 6.5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.