Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde saat 21.15'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.