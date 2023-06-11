Bingöl'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıda yaralandı

Karlıova ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen olayda Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl bıçakla saldırıya uğradı ve yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneye giren Ö.A., bıçakla Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e saldırdı. Bingöl, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan Ö.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sadri Bingöl, buradan Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ö.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)