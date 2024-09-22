Bingöl'ün Efsaneleri Belgeseli Tanıtıldı

Yeşim Kazazoğlu ve Filiz Şebnem Bilgin, yapımcısı ve yönetmeni oldukları "12 Efsaneler Şehri Bingöl" belgeseli ile yapım sürecini anlattı.

TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan belgesel, 13 Eylül'de Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda izleyicilerle buluştu. Belgeselin gala gösterimini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da izledi.

Belgeselin yapımcı ve yönetmenleri Yeşim Kazazoğu ve Filiz Şebnem Bilgin, belgesel sürecini AA muhabirine anlattı.

Bilgin, kamu yayıncısı TRT'nin, Anadolu medeniyetinin büyük mirasını güçlü hikayelerle işlemeye devam ettiğini belirterek, kendilerinin de bu hikayelere birer halka eklemek istediklerini söyledi.

TRT İç Yapımlar Dairesi olarak projeye ocak ayında başladıklarını ifade eden Bilgin, haziran başında çekimleri bitirdiklerini anlattı.

Bingöl'e gittiklerinde Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesinin öğretim üyeleriyle bir araya geldiklerini belirten Bilgin, kentle ilgili araştırmalarının yanı sıra bu görüşmelerden edindikleri bilgilerin de çok büyük fayda sağladığını kaydetti.

Bilgin, görüşmelerin ardından Bingöl ile ilgili farklılık yaratmak istediklerini dile getirerek, "Araştırmalarımız ve Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebi Butasım Hocamızın verdiği bilgiler doğrultusunda Bingöl'de çok değişik efsanelerin olduğunu öğrendik. Bu efsaneler başlangıç noktamız oldu. Doğal olarak biraz tanıtım filminden çıkarıp içerisine dramalar da katabileceğimiz bir tanıtım belgeseli haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Projeye başladıkları ocakta mevsim şartlarının zorluğuna işaret eden Bilgin, çekimler sırasında kaldıkları yoldan kendilerini belediye ekiplerinin kurtardığını anlattı.

"Her yerin hem karlı hem bahar hem de yaz görüntülerini çektik"

Bilgin, Bingöl'deki doğa harikası Çır Şelalesi'ne belediyenin açtığı yollardan gittiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Oraya vardık, dron çekimlerimiz başladı, kamera çekimlerimiz başladı ama içimize sinmedi çünkü müthiş bir manzara var. Yaklaşık 3-4 saatlik yürüyüşle aşağıya inmeye karar verdik çünkü orayı gören bütün ekip daha farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündü. Bingöl belgeselini kışından başlayıp mevsimsel olarak değerlendirdik yani her yerin hem karlı hem bahar hem de yaz görüntülerini çektik."

Çekimlerde profesyonel oyuncu kullanmadıklarını belirten Bilgin, "Belgeselimizi güzel yapan şeylerden biri de dramalarda yer alan herkesin Bingöl halkından ve çocuklardan oluşmuş olmasıydı. Efsanelerle başlayan hikayeler, efsanelerle bitti. Orada da Bingöllü çocuklardan faydalandık. Doğal olarak o projeyi çok daha güzel ve anlamlı hale getirdi." dedi.

Projenin son kısmında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile röportaj yaptıklarını ifade eden Bilgin, bunun belgesele değer ve anlam kattığını söyledi.

Bilgin, projede TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol ve TRT İç Yapımlar'ın çok destek verdiğini dile getirerek, "6 aylık süreçte gittiğimiz her yerde bizi ailesinden biriymiş gibi karşılayan, bizi yemek yedirmeden göndermeyen Bingöl halkına TRT ailesi ve çekim ekibi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Projenin sürdürülmesinin düşünüldüğünü ifade eden Bilgin, "Ülkemizin her ilinin hiç bilmediğimiz gelişimleri ve tarihi var. Belki bu belgeselde 6 ayı 26 dakikaya sığdırdık ama kentin tarihini, doğal güzelliklerini ve gelişimini anlatmış olmamız gerekiyordu. Onun üzerine bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

"Çok fazla görüntü vardı, günlerce izleyerek ayıkladık"

Yeşim Kazazoğlu da 6 aylık emek sonucu çok fazla görüntü çektiklerini, Ankara'ya döndüklerinde de bu görüntüleri günlerce tek tek izleyerek ayıkladıklarını anlattı.

Kalan görüntülerin kaba kurgusunu yaptıklarını belirten Kazazoğlu, seslendirmeyi Nüvit Candaner'in gerçekleştirdiğini, özgün müzikleri ise TRT saz sanatçısı Gökhan Karakaya'nın bestelediğini ifade etti.

Belgeselin ilk gösterimini Bingöl halkına yapmayı planladıklarını söyleyen Kazazoğlu, ilk gösterime Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da katıldığını bildirdi.

Gala sonrası herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Kazazoğlu, belgeseldeki bazı yerleri ilk defa gören Bingöllülerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini anlattı.

Bu tarz projelerin TRT arşivlerinde bulunması gerektiğini ve bu belgeseller sayesinde gelecek nesillere katkı sunulabileceğini ifade eden Kazazoğlu, belgeselle tüm festival ve yarışmalara katılmayı istediklerini sözlerine ekledi.