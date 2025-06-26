Bingöl'ün Genç İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 300 Kök Skunk ve 7 Bin 945 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-25 Haziran'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ilçe kırsalında yapılan çalışmada, 9 farklı alanda, 9 bin 300 kök skunk ve 7 bin 945 kök Hint keneviri bulundu.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda konuya ilişkin adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel