Bingöl'ün Genç İlçesinde Trafik Kazası: 5 Yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AGJ 956 plakalı otomobil, Genç-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel