Bingöl'ün Genç İlçesinde Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'ün Genç İlçesinde Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AGJ 956 plakalı otomobil, Genç-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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