Bingöl'ün Genç ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çevirme köyünde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Genç ilçesi Çevirme köyünde meydana geldi. Çevirme köyünden Genç istikametine doğru giden Nurullah Tutkal idaresindeki 16 J 5605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan Elif Güven ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL