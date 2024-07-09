Bingöl'ün Genç ilçesinde sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Genç Belediyesi sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Genç ilçesinde çocuklar tahtaların arasına sıkışmış bir köpek gördü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek köpeği kurtardı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde tahtaların arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Genç Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, çocuklar Yenişehir Mahallesi'nde tahtaların arasına bir köpeğin sıkıştığını gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.