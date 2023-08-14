Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Genç ilçesinin Servi köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.