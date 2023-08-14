Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Bingöl'ün Genç ilçesinin Servi köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.