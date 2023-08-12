Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Bingöl'ün Genç ilçesinin Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bingöl Orman Bölge Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma personeli yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçenin Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman Bölge Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma personeli sevk edildi.
Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.