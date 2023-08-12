Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Genç ilçesinin Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bingöl Orman Bölge Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma personeli yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.