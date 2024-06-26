Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Yayla köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfiaye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.