Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çamlık mevkisindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çamlık mevkisindeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.