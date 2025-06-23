Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yazkonağı ile Yolaçtı köyü sınırları arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köy sakinlerinin yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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