Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
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Yeniyazı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeniyazı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç ve Lice belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köy halkının yardımıyla ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Genç Belediyesi İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel