Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını çıktı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Genç ilçesi Çamlıyurt köyündeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevlere 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi'nden 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme İl Müdürlüğü personeli ile müdahale ediliyor.