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Bingöl'ün Genç ilçesinde mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kepçeli köyünün Kuruca mezrasında bulunan keçiler, halat yardımıyla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kepçeli köyünün Kuruca mezrası kırsalında bir kişiye ait 3 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler halat yardımıyla 3 keçiyi bulundukları yerden çıkarıp, sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

Jandarma Güncel Yaşam AFAD Genç

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