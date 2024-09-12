Bingöl'ün Genç ilçesinde mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kepçeli köyünün Kuruca mezrasında bulunan keçiler, halat yardımıyla kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kepçeli köyünün Kuruca mezrası kırsalında bir kişiye ait 3 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler halat yardımıyla 3 keçiyi bulundukları yerden çıkarıp, sahibine teslim etti.