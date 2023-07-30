Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat malzemeleri yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan bir inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde inşaat malzemelerinin olduğu alanda çıkan yangın, binalara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgilere yangın, Genç ilçesi Kültür Mahallesi 301. Sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı inşaat malzemeleri yanmaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Mahalleye giden ekipler, yangın binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. - BİNGÖL